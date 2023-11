Stiri pe aceeasi tema

- Romania va suspenda, impreuna cu aliatii care sunt state parti la Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa (TCFE), operationalizarea Tratatului atat timp cat este necesar, in conformitate cu normele de drept international, a anuntat marti seara Ministerul Afacerilor Externe. „In contextul…

- Aproape 50 % dintre ucraineni cred ca Rusia dispune de suficiente resurse pentru a purta un razboi de lunga durata in Ucraina, informeaza Ukrainska Pravda.Potrivit sondajului KMIS realizat in perioada 29 septembrie - 9 octombrie, 49 % dintre ucraineni cred ca Rusia inca mai pastreaza un stoc semnificativ…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat joi planul guvernului finlandez de a accelera confiscarea proprietaților imobiliare deținute de ruși in Finlanda, avertizand cu contramasuri, transmite Reuters . Mulți proprietari ruși de apartamente și case de vacanța din Finlanda au avut probleme cu plata…

- Regele Charles al III-lea a salutat joi,21 septtembrie, in Senatul francez, intr-un discurs de un sfert de ora sustinut in a doua zi a vizitei sale de stat in Franta, cooperarea militara britanico-franceza, mai mult decat necesara in contextul ”agresiunii nejustificate de pe continentul nostru”, in…

- Rusia a bombardat in noaptea de duminica spre luni, 4 septembrie, portul Izmail, iar drone folosite in atac ar fi cazut „și explodat” pe teritoriul Romaniei. Cel puțin aceasta varianta a fost aruncata in spațiul public de diplomația ucraineana. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au anuntat luni, 28 august, ca au arestat un cetatean rus, fost angajat al serviciului diplomatic american in Rusia, acuzat ca a transmis Statelor Unite informatii despre conflictul din Ucraina, relateaza TASS . In cadrul unui comunicat, FSB a precizat ca incepand…

- Diplomația energetica a SUA are potențialul unic de a promova o piața energetica diversificata, dar și dezvoltarea energiei curate și regenerabile nu doar in Polonia, ci și in ECE in ansamblu, scrie Nathan Alan-Lee, anunța euronews.com.De la invazia pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia, in februarie…