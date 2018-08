Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lunga postare pe facebook, ministrul Mihai Fifor analizeaza detailat derularea protestului, dar și etapele de dinainte și dupa aceea, cu ecourile și reacțiile in presa, inclusiv in strainatate. Concluzia sa este ca s-a acționat concertat, atat din interior cat și din exterior pentru daramarea…

- “Eu, inainte sa plec in orice deplasare externa, supun aprobarii Biroului permanent al Camerei. Daca Biroul permanent aproba, plec, daca nu aproba, nu plec. Doamna prim-ministru nu are niciun fel de obligatie sa ceara presedintelui sa plece undeva din tara. In acelasi timp, eu in permanenta, si doamna…

- In perioada 25 - 29 iunie, un grup de șapte jurnaliști din presa regionala din Republica Moldova s-a aflat la Bruxelles, intr-o vizita de studiu. Grație Delegației Uniunii Europene din Moldova am vizitat și Parlamentul European, unde ne-am intalnit și am discutat cu mai mulți europarlamentari. Mai…

- Jucatori din toata lumea vin sa se pregateasca in tabara “Train Like a Pro” organizata de Academia Victor Hanescu. Tabara “Train Like a Pro” este un eveniment anual organizat de Academia Victor Hanescu ce se adreseaza copiilor cu varsta intre 10 si 16 ani. A IV-a editie a taberei “Train Like a Pro”…

- Primul duel pe care pariem astazi este cel dintre Coreea de Sud și Senegal. Africanii nu au avut prea mult succes in ultimele partide de pregatire. In patru disputate, au obținut doar o remiza și au inscris doar de doua ori. Pe aceeași linie și sud-coreeana, cu rezultate dezamagitoare in jocurile…

- "Am modificat la Consiliul Concurentei legea lor si am introdus un departament care sa aiba obligatia sa faca o astfel de analiza pe fiecare stat membru, pentru fiecare sector de activitate, pentru a vedea modul in care agentii economici romani sunt tratati in tarile respective. Si stiti foarte bine…

- O tânara de 21 de ani, din localitatea Târgu-Carbunesti, judetul Gorj, premiata la un concurs de creatie literara, care se mutase recent în Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cutit, în locuinta pe care o închiria în Bruxelles.Potrivit site-ului…

- O tanara de 21 de ani din Targu-Carbunești, județul Gorj, premiata la un concurs de creație literara, care se mutase recent in Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cuțit, in locuința pe care o inchiria in Bruxelles.Un site local sustine ca fata se prostitua si ar fi fost ucisa de un client.Potrivit…