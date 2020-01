Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a vizitat Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu, alaturi de Prof. Dr. Suciu Nicolae, managerul Institutului și de As. Univ. Dr. Dragoș Crețoiu, coordonatoril Unitații de Asistența Materno-Fetala de Excelența, din…

- Un nou deces provocat de virusul gripal a fost anuntat in urma cu putin timp de Ministerul Sanatatii, numarul mortilor se ridica la 3. Se intensifica masurile de preventie a gripei in scoli, gradinite si spitale, in contextul in care la camerele de garda sosesc tot mai multi pacienti. A fost limitat…

- Producatorii de vaccin antigripal din Romania au stocurile goale, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica, insa aproximativ 70.000 de doze se afla la medicii de familie. Totodata este in lucru un protocol cu Ministerul Educatiei pentru verificarea starii de sanatate a elevilor, potrivit…

- JTI Romania atrage atenția intr-o scrisoare oficiala adresata Ministerului Sanatații (MS) și Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), asupra informațiilor incorecte cu privire la țigaretele electronice, promovate de cele doua autoritați. JTI subliniaza ca toate reglementarile Directivei 2014/40/UE,…

- Specialistii de la Institutul National „Grigore Antipa” sustin ca algele din apele romanesti pot fi folosite la preparea produselor cosmetice. Algele sunt lasate sa putrezeasca pe plaja, iar Romania prefera sa le importe din China.

- Sambata, 26 octombrie 2019, in cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali (CNMC), Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala (INCFC) a lansat „Barometrul de Consum Cultural 2018. O retrospectiva a anului centenar”. „Barometrul de Consum Cultural” este cel mai amplu studiu la…