- La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, in luna septembrie vor incepe lucrarile de construire a Centrului de Mari Arși. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat contractul de construire a noii cladiri, care va cuprinde doua sali de operație pentru pacienții cu arsuri…

- Proiect unic in administrația locala Consiliul Județean Cluj construiește Spitalul Pediatric Monobloc Consiliul Județean Cluj a publicat in SEAP anunțul referitor la achiziționarea lucrarilor de construire a Spitalului Clinic

- Starea de risc epidemiologic și biologic generata de pandemia de COVID-19 a incetat, miercuri, oficial, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare in acest sens. Prin urmare, a incetat aplicabilitatea hotararii CNSU nr. 36 din 21 iulie 2020, prin care a fost instituita…