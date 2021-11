România U19, victorie la limită cu Letonia în preliminariile CE 2022 Nationala sub 19 ani a Romaniei a invins echipa Letoniei, scor 1-0, miercuri, la Manavgat (Turcia), in Grupa a 9-a a preliminariilor Campionatului European de juniori din 2022. Golul care a facut diferenta a fost marcat de Stefan Bodisteanu (’43). De mentionat faptul ca tricolorii au ratat si un penalti, tot prin Bodisteanu (’41), sutul sau fiind aparat de portarul Nikita Saranins. Lovitura de pedeapsa a fost obtinuta de Costin Amzar, dupa un duel cu Karlis Piksens.Romania a avut si o bara, prin Albert Hofman (’76). Cel mai bun jucator al echipei Romaniei a fost portarul Alexandru Borbei (Lecce),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

