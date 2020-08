Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autoritaților libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produse la depozitul de azotat de amoniu din Beirut, in 4 august, a anunțat, vineri seara, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).

- Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autoritaților libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produsa la un depozit de azotat de amoniu din Beirut, pe 4 august. Explozia din capitala Libanului a luat viața a 154 de oameni și a ranit 5.000 de persoane. In deflagrație din Beirut…

- Autoritațile libaneze anunța ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrașamant chimic, același care in 2004 a generat deflagrația de la Mihailești, județul Buzau, soldata cu 18 morti si 13…

