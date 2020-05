România trimite 15 cadre medicale militare în SUA pentru a sprijini medicii din Alabama O echipa a Ministerului Apararii Nationale, formata din 5 medici, 5 asistenti medicali si 5 specialisti in domeniul evitarii contaminarii cu coronavirus va pleca in Statele Unite pentru a sprijini medicii care lupta contra COVID-19.Cei 15 romani vor sta in SUA aproximativ doua saptamani si vor lucra in mai multe spitale din statul Alabama.Misiunea reprezinta si un schimb de experienta privind metodele de combatere a epidemiei de coronavirus, a relatat Mediafax.Aceasta este cea de-a treia misiune internationala de la inceputul pandemiei de coronavirus la care participa cadre medicale din Romania,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

