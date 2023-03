România trece la ora de vară 2023. Cum trebuie să ne reglăm ceasurile, la noapte ​Trecerea la ora de vara 2023 are loc in acest weekend, cand se schimba ora in Romania, iar ceasurile se dau inainte. Asadar, in noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie, Romania trece la ora de vara 2023, iar ora 03:00 devine ora 04:00. Prin introducerea acestui sistem s-a urmarit sa se beneficieze […] The post Romania trece la ora de vara 2023. Cum trebuie sa ne reglam ceasurile, la noapte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

