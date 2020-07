Romania trebuie sa investeasca cele 80 de miliarde de euro in industrii inovative,care sa aduca plus valoare (secretar de stat)

Cele 80 de miliarde de euro obtinute de Romania la Bruxelles reprezinta aproape jumatate din PIB-ul Romaniei si trebuie sa intre in industrii inovative, creative, care sa aduca plus valoare, a declarat, miercuri, intr-o videoconferinta de specialitate, Liviu Rogojinaru, secretar de stat pentru Mediul de Afaceri in Ministerul Economiei. "Sunt 80 de miliarde de euro, bani foarte multi, aproape de jumatate din PIB-ul Romaniei. Realizarea pe care a avut-o presedintele (Klaus Iohannis, n.r.) si echipa domniei sale este foarte importanta si binevenita si, din punctul meu de vedere, foarte bine apreciata.…