Romania trebuie sa inchida termocentralele, in timp ce Germania renunța la eoliene pentru carbune. Alfred Bulai și Val Valcu au discutat despre știrea care demonstreaza cum funcționeaza lucrurile in Uniunea Europeana, la „Nod in papura”, scrie dcnews.ro . „Ma mir ca presa internaționala nu a observat urmatorul aspect, sa-i spunem paradox. Ori nu l-a pus in ecuație. In Germania, au evacuat o centrala eoliana ca sa intre excavatoarele sa extraga carbune. Mi se pare corect. In vreme de criza, pui pe foc mobila, scaunul, scrinul de lemn al bunicii decat sa mori de frig. Dar paradoxal este ca doamna…