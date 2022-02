Stiri pe aceeasi tema

- Numarul punctelor de trecere a frontierei pe unde se pot aduce in Romania deseuri in vederea reciclarii va fi limitat la 15, iar toate transporturile care intra in tara trebuie sa fie inregistrate intr-un registru care va fi unul electronic, in cel mai scurt timp posibil, a anuntat, luni, intr-o…

- Romania schimba regulile pentru importurile de deșeuri. TIR-urile, trenurile de marfa sau vapoarele incarcate cu gunoaie vor intra in țara doar prin 15 puncte de trecere a frontierei, nu prin aproape 100, ca pana acum.

- Romania e cunoscuta drept una dintre principalele țari care furnizeaza forța de munca pentru piața germana, mai ales in cazul muncitorilor sezonieri, dar regulile mult mai stricte privind vaccinarea anti-COVID ar putea face mai dificil decat in ultimii ani accesul cetațenilor romani pe piața muncii…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a declarat, luni, ca este posibil ca numarul de infectari cu coronavirus sa creasca rapid și la noi in țara, fiindca transmiterea este una comunitara, iar virusul este foarte, foarte contagios. Intrebat cum vede prognozele potrivit carora…

- Meteo ANM. Ca și alte țari din sud-estul Europei, Romania avea o clima temperat continentala, cu veri foarte calde și ierni reci și cu zapada. Din pacate realitatea acestor zile este cu totul alta. Specialiștii ANM spun ca am ajuns sa avem doar doua anotimpuri in miez de iarna. ANM a explicat și care…

- Reporter: Domnule Negrescu, Uniunea Europeana dorește sa onoreze tinerii prin transformarea anului 2022 in Anul european al tineretului, un obiectiv important și din perspectiva Grupului S&D pe care il reprezentați la Bruxelles și Strasbourg. Cum vor putea beneficia tinerii din Alba de aceasta oportunitate?…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Peste 47 de tone de deșeuri constand in aluminiu, anvelope uzate, utilaje agricole și deșeuri metalice, pentru care șoferii nu au putut prezenta documente necesare importului, au fost oprite la intrarea in țara de polițiștii de frontiera din Bihor. Sambata, politistii de frontiera de la punctul…