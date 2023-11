Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Capitala sunt in alerta. Aproape 500 de manifestanți se aduna intr-un marș de susținere a poporului palestinian.Aceștia cer oprirea bombardamentelor din Fașia Gaza și recunoașterea statului palestinian. Asociația Comunitații Palestiniene din Romania a obținut avizele necesare…

- Autostrada A 0, sau autostrada-muzeu a Romaniei. Este gata, dar nu va fi folosita cațiva ani. Va fi insa traversata de un drum de pamant, pentru ca autoritațile nu au gandit de la bun inceput cum sa sistematizeze zona. Și, ca sa fie tabloul complet, aceste lucrari (inclusiv drumul de pamant) se fac…

- Doi din cinci romani planuiesc sa-si asigure complet locuinta, in 2024 (UNSAR)Patru din cinci romani sunt interesati si foarte interesati de asigurarea locuintelor si a bunurilor pe care le detin, iar doi din cinci romani spun ca vor incheia anul urmator atat polita obligatorie PAD, cat si pe cea…

- In ultimii ani, foarte multi tineri din Romania si nu numai au inceput sa petreaca ore in sir pe internet, in special pe retelele de socializare. Acest lucru, sustin psihologii, poate avea efecte negative asupra celor in curs de formare.

- Intr-un interviu acordat reporterilor TVR, ambasadorul Israelului in Romania a recunoscut ca primele informatii obtinute de serviciile de informatii arata ca atacul a fost pregatit timp de cativa ani.

- Un elev de 14 ani din Bucuresti a ajuns la spital, dupa ce a fost ranit cu un briceag de un coleg cu care s-a certat intr-o pauza. Totul ar fi pornit de la o cearta din timpul pauzei, iar unul dintre profesori a vazut toata scena si a sunat la numarul unic de urgenta 112. Este vorba despre un conflict…

- Aproximativ 100 de romani au fost debarcati de pe un feribot in Grecia și informați cu privire la variantele de evacuare, dupa ce autoritațile locale elene au amanat debarcarea inițiala din cauza condițiilor meteorologice extreme. De asemenea, mașina unei familii de romani aflate in Bulgaria a fost…

- Vestea momentului pentru elevii, profesorii și parinții din Capitala. Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit despre o posibil modificare a orarului școlarilor, in așa fel incat aceștia sa inceapa la ore diferite cursurile. Iata de ce ar putea fi luata o astfel de masura și ce se are in vedere. Ministrul…