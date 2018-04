Stiri pe aceeasi tema

- Un producator chinez din grupul Geely vrea sa construiasca o uzina de masini electrice in regiune si, dupa ce initial luase an calcul mai multe tari, acum a redus lista la doar doua; Slovacia si Romania. Informatia vine de la Intellinews.com care citeaza publicatia slovaca Hospodarske Noviny. Compania…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…

- Bancile din Romania nu au posibilitatea sa isi deduca integral pierderile rezultate din vanzarea de credite neperformante. Tara noastra este singura din UE aflata in aceasta situatie, arata un studiu realizat de Deloitte la solicitarea Asociatiei Romane a Bancilor si citat de Profit.ro.…

- Managerul lui Chelsea, Antonio Conte ar putea continua si in sezonul viitor pe banca englezilor, chiar daca va termina in afara primelor paatru locuri, anunta The Sun. Roman Abramovici are insa o singura dorinta: italianul sa nu se mai planga de lipsa transferurilor. Chelsea a picat pe locul…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Scandalul iscat in jurul Serviciului de Protectie si Paza trece la un alt nivel. Europarlamentarul Norica Nicolai sustine ca este nevoie de o ancheta parlamentara care sa decida daca informatiile aparute in spatiul public au vreun sambure de adevar sau nu. "Implicarea oricarui serviciu in politica…

- Produsele din tutun vor fi marcate cu un indicator pentru a se ști de unde provin Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate din 2019 cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail. …