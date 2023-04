Stiri pe aceeasi tema

Romania s-a alaturat unei coaliții nucleu de 17 state ONU, din toate regiunile geografice, inițiata de Vanuatu, pentru a solicita un aviz consultativ al Curții Internaționale de Justiție pe tema schimbarilor climatice, informeaza Ministerul de Externe, scrie Rador.

Algeria iși va redeschide ambasada de la Kiev dupa un an fara activitate, potrivit Sky News. Autoritațile din Algeria au anunțat ca vor redeschide ambasada de la Kiev, la un an dupa ce aceasta a fost inchisa din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. Informația provine de la Ministerul de Externe și a…

Istoricul Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe, afirma ca multi politicieni de la Chisinau si de la Bucuresti au sustinut ideea unionista dinadins, pentru a compromite acest ideal. Schimbarea granitelor dintre Rusia si Ucraina, ca urmare a razboiului, ar putea duce si la unirea dintre Republica…

Romania a procedat corect in relația cu Ucraina in privința Canalului Bastroe, spune liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Romania a procedat corect in relația cu Ucraina in privința Canalului Bastroe, a spus la RFI Daniel Fenechiu, dupa ce țara vecina ar fi realizat unele lucrari de adancire…

Președintele Comisiei pentru Politica Externa din Parlamentul ungar a afirmat, dupa ce ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Ungariei la București, ca steagul secuiesc este „persecutat de 10 in Romania, in ciuda condamnarii practicii de catre instanța de la Strasbourg".

Canada a instituit vineri sancțiuni impotriva a 38 de persoane și a 16 entitați despre care a transmis ca sunt "complici in traficul de dezinformare și propaganda rusa", determinand o promisiune rapida de represalii din partea autoritatilor de la Moscova. Printre persoanele și entitațile vizate se…

Ministerul ucrainean de Externe l-a criticat marți pe președintele croat Zoran Milanovic pentru ca a declarat ca peninsula Crimeea nu va reveni niciodata in mainile Ucrainei. Autoritațile din Ucraina, care a pierdut regiunea de la Marea Neagra in 2014, au calificat comentariul drept „inacceptabil".

Ministrul francez de externe, Catherine Colonna, se va afla astazi in Romania, unde a fost invitata, ca și omologul sau olandez, de șeful diplomației romane, Bogdan Aurescu, scrie Rador.