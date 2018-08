Romania si Bulgaria devin parte a Sistemului de Informatii Schengen Decizia Consiliului UE privind punerea in aplicare a dispozitiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informatii Schengen in Bulgaria si in Romania a intrat in vigoare miercuri.



Astfel, incepand cu 1 august 2018, autoritatile romane pot transmite catre Sistemul de Informatii Schengen propriile semnalari privind cetateni terti pe ale caror nume au fost emise alerte in scopul refuzarii intrarii sau sederii pe teritoriul Uniunii Europene si sunt abilitate sa puna in aplicare alertele altor state membre in acelasi scop. De asemenea, decizia va permite derularea de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadele a douasprezece state – Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii – au transmis joi o declaratie comuna in care […]

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis ca "importante tari partenere" fac apel la Romania sa ia in considerare "potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala". SUA sustin aceasta pozitie alaturi de Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania,…

- Noua state membre ale Uniunii Europene vor semna un acord pentru infiintarea unei forte militare comune, o initiativa sustinuta si de Marea Britanie, scrie The Guardian, citat de news.ro. Ministrii Apararii din Franta, Germania, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Estonia, Spania si Portugalia…

- Parisul va semna luni, impreuna cu alte opt tari, un document privind constituirea unui nou mecanism de cooperare europeana intarita in materie de aparare, denumit "Initiativa Europeana de Interventie" (IEI), a anuntat ministrul apararii francez, Florence Parly, intr-un interviu publicat online duminica…

- In clasamentul Comisiei Europene care arata inovația in majoritatea țarilor din blocul comunitar a crescut, insa in Romania a scazut, țara noastra fiind ultima clasata, alaturi de Bulgaria. In medie, performanța inovației in UE a crescut cu 5.8% din 2010 pana in prezent. In acest interval, performanța…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Casa memoriala „Emil Racovița” (1967) In Cambogia, prințul Norodom Sihanouk, rege in exercițiu la acel timp, se hotarase sa formeze „un guvern excepțional”, cu unul, Son Sann, in frunte. Dupa numai un an, un ticalos de talie mondiala, Pol Pot, a inființat o organizație politica de extrema stanga, numita…