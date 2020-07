Stiri pe aceeasi tema

- “O prima informare si un prim subiect este cel legat de gazele naturale, prin decizia 4.460 din 7 iulie 2020 care a fost comunicata Romaniei in cursul zilei de ieri, Comisia Europeana a aprobat finantarea proiectelor care privesc racordul populatiei la reteaua de distributie a gazelor naturale. Este…

- Compania IULIUS demareaza lucrarile de construcție a Palas Campus, in Iași, o investiție care depașește 120 de milioane de euro. Va fi una dintre cele mai mari cladiri de birouri din Romania ca suprafața, ajungand la peste 60.ooo mp inchiriabili, și va consolida centrul orașului drept o destinație care…

- Ludovic Orban a spus joi seara la Digi24 ca in perioada 26 februarie, cand a fost depistat primul caz de coronavirus in Romania, și 1 iunie, in Romania au intrat peste 1,7 milioane de cetațeni romani.

- Grupul german Continental, cu peste 20.000 de angajați și in Romania, anunța concedieri, pe fondul unei cereri scazute din cauza pandemiei Grupul german Continental trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro si probabil va trebui sa recurga la concedieri, pe fondul unei cereri scazute…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat spune ca masurarea temperaturii la intrarea in spatiile publice inchise, magazine, cladirile institutiilor publice sau ale operatorilor economici, reprezinta "o noua tema falsa" de "dezbinare" si de "minimalizare" a efectelor si riscului virusului SARS-CoV-2.Secretarul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a explicat luni in Parlament cum s-au cheltuit imprumuturile luate de Romania in luna aprilie:Imprumuturile efectuate in luna aprilie au fost alocate pentru: cheltuieli de personal - 8,8 miliarde de lei, mai putin cu 60 de milioane de lei fata de luna martie…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 558 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 176 de luni, la un randament mediu de 4,47% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…

- Ministrul Agriculturii spune ca Romania va avea paine suficienta, chiar daca productia de cereale s-ar injumatati in acest an, din cauza secetei. Ce se intampla cu prețurile Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, afirma ca este prea devreme pentru a avansa o eventuala crestere a pretului painii in toamna…