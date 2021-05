Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita despre varianta indiana a tulpinii Sars-Cov-2 Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-coronavirus, doctorul Valeriu Gheorghita, sustine ca nu sunt motive de îngrijorare în…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca cea de-a doua doza de vaccin poate fi facuta intr-un centru diferit fața de cel in care s-a facut prima doza, daca persoana in cauza gasește un loc liber. Singura conditie in momentul de fața, spune Gheorghița,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca pana pe data de 20 aprilie se vor deschide ultimele cabinete de vaccinare si ca oamenii care au asteptat cateva saptamani in lista de asteptare si nu au fost notificati erau inscrisi la centre inactive. El a mai precizat ca a…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghița, a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca in Romania situația epidemiologica generata de pandemie este ingrijoratoare, cu circa 4.500 de cazuri noi de COVID-19 raportate in fiecare zi și peste 150 de decese.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița a anunțat ca au fost stabilite procedurile privind vaccinarea impotriva Covid-19 in cabinetele medicilor de familie. Programarile se realizeaza pe listele deschise de fiecare doctor in cabinete, iar acesta iși va stabili programul de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca vor fi deschise inca 185 de cabinete de vaccinare cu Pfizer, iar incepand de miercuri va creste capacitatea de vaccinare pe fiecare flux, de la 60 de persoane la 90 de persoane pentru vaccinurile…

- Autoritațile slovene iau in calcul sa opreasca folosirea vaccinului produs de AstraZeneca pentru persoanele sub varsta de 60 ani, intr-o decizie similara celor luate de Germania și Olanda, arata agenția Dpa, citata de Agerpres . Decizia ar urma sa se aplice pana cand investigatiile in derulare vor arata…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița din Romania a anunțat ca doze din lotul asupra caruia exista suspiciuni a fost distribuit in circa 17 țari europene nu au ajuns și in Romania. „Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potențial…