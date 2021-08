Romania nu ar avea suficiente spații pentru un eventual val de refugiați, ca urmare a crizei umanitare din Afganistan. Acum sunt disponibile numai 217 locuri pentru refugiați. Totuși, autoritațile fac eforturi și in caz de nevoie, capacitatea de cazare ar putea fi suplimentata de aproape trei ori. In ultimul an, Romania a primit un numar record de cereri de azil. Peste 6.000 de cetațeni, cei mai mulți din Afganistan și Siria, au cerut protecție statului roman pe motiv ca sunt persecutați in țara lor. In Romania sunt șase centre de refugiați, situate in județele Timiș, Maramureș, Suceava, Giurgiu,…