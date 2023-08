România se numără printre țările europene cu cele mai mari prețuri de consum Chiar daca rata inflației a scazut in Uniunea Europeana, Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia și Romania sunt statele membre cu cele mai ridicate prețuri de consum, potrivit datelor Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). In luna iulie, țarile membre cu cele mai ridicate rate anuale ale inflației au fost Ungaria (17,5%), Slovacia si Polonia (ambele cu 10,3%), Cehia (10,2%) si Romania (8,9%). Pe de alta pate, țarile membre cu cele mai scazute rate ale inflației au fost Belgia (1,7%), Luxemburg (2%) si Spania (2,1%). In comparație cu prima luna a verii, rata anuala a inflației a scazut in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrecut Germania, Franța, Slovacia și Ungaria: topul in care țara noastra e pe primul loc in UERomania a inregistrat in luna iunie cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana in domeniul lucrarilor de construcții, de 3,6%, fiind urmata de Suedia și Cehia, potrivit Oficiului European…

- Romania are printre cele mai ridicate preturi de consum. Rata anuala a inflatiei in UE a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul…

- Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, in condițiile in care rata anuala a inflației in UE a scazut la de 6,4%, in iunie, la 6,1% in iulie, potrivit Oficiului European pentru Statistica, citat de Agerpres. Cele mai ridicate…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat),…

- Productia industriala a scazut cu 1,2% in zona euro si in Uniunea Europeana in iunie, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Estonia, Bulgaria, Belgia, Tarile de Jos, Suedia, Luxemburg si Romania au inregistrat cel mai sever declin, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- ”Alstom, lider global in mobilitatea inteligenta si sustenabila, si Akiem, companie europeana de leasing pentru material rulant, au semnat un contract-cadru pentru 100 de locomotive Traxx Universal multisistem (MS3). Partea ferma a comenzii include 65 de locomotive. Valoarea totala a acordului cadru…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de