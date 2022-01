Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca luni ajung la noi in tara 50.000 de cutii cu Molnupiravir, pastilele americane anti-COVID. „Luni vin in Romania 50.000 de cutii Molnupiravir. Pfizer ne-a pus multe conditii, nu am reusit cu ei. Ne cereau sa facem un fond national prin care…

- O noua creștere spectaculoasa a cazurilor noi de COVID-19, cu o posibila depașire a pragului de 40.000 de imbolnaviri zilnice, este estimata pentru saptamana viitoare, a declarat joi ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, Clujul este județul din Romania cu cea mai mare rata de ocupare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca a fost incheiat contractul pentru livrarea Molnupiravir, care poate fi administrat pacientilor cu risc crescut si simptomatici la COVID-19, primele cantitati din acest medicament urmand sa ajunga in Romania pana la finalul acestei saptamani.…

- Ministrul Sanatații, Aleandru Rafila, face demersuri sa aduca in cel mai scurt timp, in Romania, tratamentul anti-covid Paxlovid, la mai puțin de 24 de ore de la aprobarea acestuia in SUA. ”In vederea pregatirilor pentru valul al 5-lea al pandemiei, ministrul Sanatații a avut astazi o intalnire cu reprezentanții…

- Alexandru Rafila, ministrul sanatații, a dezvaluit, marți seara, la Aleph News, ca va face cea de-a treia doza de vaccin impotriva coronavirusului doar in cazul in care aceasta va reprezenta o condiție de calatorie in Uniunea Europeana, informeaza Mediafax . „Punem prea multa pasiune pe astfel de subiecte.…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca sambata a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile, conform Agerpres. „Dupa cum stiti, atat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata, in cadrul unei conferințe de presa, ca a discutat cu specialiștii din sanatate publica despre masurile care se impun in Romania atat in ceea ce privește posibilitatea apariția tulpinii Omicron, cat și a stoparii pandemiei de Covid-19. Rafila…