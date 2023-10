Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, Dan Zaharescu, a atras atentia ca Romania se confrunta cu o adevarata criza a medicamentelor pentru pacientii cronici din spitale, in conditiile in care unitatile medicale nu pot achizitiona aceste medicamente pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe a ridicat sambata, nivelul de alerta pentru Israel, in urma declansarii starii de razboi in zona. Romania cere cetatenilor sai sa urmeze instructiunile autoritatilor locale, sa se adaposteasca in cladiri si, cand situatia va permite, sa paraseasca tara. In plus, le cere…

- Medicii specialisti avertizeaza asupra pericolului la care se expun fetele de 12-15 ani care aduc pe lume copii. Nu doar ele au probleme de sanatate, mai ales ca sarcinile lor nu sunt monitorizate, ci si copiii lor. Statisticile privind mamele minore din Romania sunt ingrijoratoare. Nasterea…

- Din cauza consumului excesiv și irațional de medicamente, Turcia a revenit la perioada "pre-antibiotice", avertizeaza experți in microbiologie, informeaza Rador Radio Romania.Abuzul de antibiotice a facut ca acestea sa aiba efecte limitate sau nule pana și in cazul unor infecții banale care in urma…

- Medicamentele expirate, colectate in containere special amenajate, in curtile spitalelor. Cand va intra in vigoare noua lege Medicamentele expirate, colectate in containere special amenajate, in curtile spitalelor. Cand va intra in vigoare noua lege O noua lege pentru colectarea medicamentelor expirate…

- Medicamentele costa și cu 20% mai mult fața de luna trecuta. Acum, bolnavii ajung sa plateasca și de cinci ori mai mult pe ele. Pe de alta parte, multe pastile lipsesc deja din farmacii: antibiotice, analgezice și cele pentru anumite boli cronice. Medicamentele s-au scumpit masiv de la 1 august. Cele…

- Medicamentele s-au scumpit masiv de la 1 august. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la cele mai ieftine, arata datele Institutului Național de Statistica. Scumpirile la medicamente s-au produs dupa corectia preturilor din Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata…

- Din cauza lipsei precipitațiilor din ultima perioada, mai multe localitați din Alba se vor confrunta cu intreruperi la alimentarea cu apa potabila! Zona Apusenilor, vizata Din cauza lipsei precipitațiilor din ultima perioada, mai multe localitați din Alba se vor confrunta cu intreruperi la alimentarea…