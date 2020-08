Stiri pe aceeasi tema

- Primele echipamente ale sistemului de aparare antiaeriana Patriot au inceput sa soseasca in Romania, informeaza Ministerul Apararii Naționale. Echipamentele și materialele vor fi transportate la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia, Constanța, unde vor fi testate…

- Romania va cumpara de la Guvernul SUA un sistem de lansare rachete antinava Inzestrarea se va face pana in anul 2024 In 2018, intra in vigoare HG nr. 630 2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului de inzestrare "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete…

- Anuntul de concesionare a serviciilor in scopul utilarii/dotarii, operarii si intretinerii spatiilor pentru servicii aflate pe autostrazile din Romania deschise traficului rutier, situate pe rutele Nadlac - Sibiu (A1), Pitesti - Bucuresti (A1) si Cernavoda - Constanta (A2), a fost publicat de Compania…

- Militarii Batalionului 288 Aparare Antiaeriana ldquo;Milcov" desfasoara activitati de instruire si trageri de lupta.Militarii Batalionului 288 Aparare Antiaeriana ldquo;Milcov" desfasoara in perioada 26 iunie 10 iulie, activitati de instruire si trageri de lupta in Centrul National de Instruire pentru…

- Catarama sustine ca medicii ameninta drepturile si libertatile suspendate, reprezentand latura medicala a dictaturii politico-medicale. "Raed Arafat, Streinu Cercel, Alexandru Rafila, Virgil Musta ne amenința de dimineața pana seara ca trebuie sa avem in continuare drepturile și libertațile…

- Cu ocazia zilei de 1 iunie, militarii de la Capu Midia au oferit daruri copiilor din localitatea Corbu, judetul Constanta. Sunt copii care provin din familii cu venituri modeste si care au primit cu emotie si bucurie darurile oferite de militari.Militarii Centrului National de Instruire pentru Aparare…

- Teste cu rachete pentru stimularea precipitatiilor Foto: radiocluj.ro. Timp de doua zile, la Capu Midia au fost efectuate trageri experimentale cu peste 50 de rachete de tip RAG 96 pentru combaterea grindinei, dar si cu rachete pentru stimularea precipitatiilor, informeaza un comunicat de presa…

