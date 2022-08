Stiri pe aceeasi tema

- Cinci state membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv Romania, urmeaza sa trimita pompieri sa lupte impotriva unor incendii violente in Gironde si Landes, in sud-vestul Frantei, anunta joi presedintele francez Emmanuel Macron. El este criticat dupa ce a aparut in imagini pe jetsky in timpul…

- Austria a anunțat ca se pregatește sa redeschida o centrala electrica pe carbune, inchisa in 2020, din cauza temerilor ca aprovizionarea cu gaze rusești va fi intrerupta, transmite Euronews. Dupa declanșarea razboiului in Ucraina, Uniunea Europeana a impus sancțiuni contra Moscovei, țarile europene…

- Inotatorul roman Robert Glinta (25 ani) s-a clasat, sambata, pe locul patru in proba de 50 metri spate din cadrul Campionatului Mondial de natatie de la Budapesta. Sportivul legitimat la CS Dinamo a fost cronometrat in 24 sec 57/100, la egalitate cu grecul Apostolos Christou. Glința a luat startul in…

- Statele Uniunii Europene trebuie sa aiba 80% gaz in depozite pana la 1 noiembrie, conform unei decizii de joi, 23 iunie, a Parlamentului European. Romania este la coada UE din punctul de vedere al rezervelor, deși discuțiile se poarta de la jumatatea lunii mai.Statele membre ale Uniunii Europene…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) a variat in 2021 intre 55% din media Uniunii Europene in Bulgaria si 277% in Luxemburg, iar zece state membre au avut acest indicator peste media din blocul comunitar, arata datele publicate luni de Oficiul…

- Generalul in rezerva Cristian Barbu, profesor asociat la Academia Tehnica Militara, a explicat intr-un interviu pentru SpotMedia de ce poziția Romaniei in privința razboiului din Ucraina e asemanatoare Germaniei și Franței și de ce crede ca Romania este cea mai expusa țara, in acest conflict. Comentariile…

- Comisia Europeana a transmis ca Autoritatea pentru Pregatirea și Raspunsul in domeniul Sanatații din cadrul Comisiei Europene (HERA) a incheiat, marți, un contract cu compania farmaceutica Bavarian Nordic pentru achiziționarea a 109.090 de doze de vaccinuri de generația a treia, ”ca raspuns la focarele…

- Rafturile magazinelor din Romania sunt pline de cartofi și mere aduse din Polonia. Ei bine, se pare ca s-a intors roata: polonezii se plang ca in Polonia intra ilegal cartofi din Romania la prețuri mult mai mici decat cele practicate de ei. “Intermediarii cumpara cartofi din Romania, care sunt ceva…