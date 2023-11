Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15-16 noiembrie 2023, la Palatul Parlamentului va avea loc prima ediție a Congresului Național de Imbatranire Activa 2023, un eveniment de anvergura organizat de Asociația Institutul Roman pentru Imbatranire Activa. In cadrul celor 9 panel-uri vor participa numeroși speack-eri din multe…

- Este vorba de un plan privind procedurile legate de spatiul aerian comun. Este a doua zi a Consiliului ministrilor Apararii intrunit la sediul din Bruxelles al Aliantei. Alianta Nord-Atlantica incearca sa imbunatateasca fluxul aerian militar deasupra Europei, pentru ca in situatii de urgenta, operatiunile…

- Targumureșeanca Szocs Bernadette (FOTO) se dovedește imbatabila, contribuind decisiv la calificarea naționalei feminine de tenis de masa a Romaniei in finala Campionatului European pe echipe, ce se desfașoara la Malmo, in Suedia, in perioada 10-17 septembrie. In semifinalele de sambata, 16 septembrie,…

- In perioada 16- 24 septembrie, la Belgrad, se desfașoara Campionatele Mondiale de lupte pentru seniori, competiție la care medaliații cu aur, argint și bronz, vor obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Primele intreceri vor avea loc la lupte libere, unde Romania este reprezentata de 5…

- Naționala de futsal a Romaniei joaca in grupa A din Elite Round, pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2024. Tricolorii, antrenați de tirgumureșeanul Kacso Endre, se dueleaza cu Kazakhstan, Azerbaijan și Olanda – potrivit tragerii la sorți care s-a efectuat joi, 8 iunie, la sediul UEFA de la Nyon,…

- Romania si Ungaria au semnat un acord cu privire la deschiderea a doua noi puncte de trecere a frontierei, intre Beba Veche si Kubekhaza, respectiv Cenad si Magyarcsanad – a anunta vineri, la Timisoara, ministrul ungar de externe. La o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Sorin Grindeanu, ministrul…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Celebrul academician profesor doctor LEON DANAILA este invitatul de onoare al celei de-a XI-a ediție, aniversara, a Galei ”SENIORI de COLECȚIE”. „Am facut peste 40.000 de operații și am publicat peste 60 de carți și tratate medicale și peste 400 de lucrari științifice. Am iubit și iubesc oamenii și…