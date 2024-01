Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins fabulos Georgia, cu 18-11, LIVE in AntenaPLAY, in play-off-ul Campionatului European de polo. Iata tabloul complet al sferturilor de finala ale Campionatului European. Europeanul de polo e exclusiv in AntenaPLAY. Romania va intalni Spania in sferturile Campionatului European de polo…

- Reprezentativa Romaniei a caștigat categoric, cu scorul de 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5), meciul de baraj cu Georgia și a obținut calificarea printre primele opt echipe la ediția 2024 a Campionatului European de polo.

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat ca anul 2023 a fost unul bun, rezultatele inregistrate oferind speranta ca Romania poate castiga o medalie olimpica la Paris in 2024, singura care lipseste acestei discipline.„Federatia Romana de Tenis impreuna cu…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in patru randuri, și-a anunțat retragerea de la echipa naționala, dupa ce Romania a terminat pe locul 12 la Campionatul Mondial și a ratat orice șansa de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Chiar daca a invins in ultimul meci Polonia, scor 27-26,…

- Cristina Neagu (35 de ani) se retrage de la echipa naționala de handbal feminin, dupa ce Romania a terminat pe locul 12 la Campionatul Mondial și a ratat orice șansa de participare la Jocurile Olimpice de vara 2024 de la Paris, relateaza DigiSport.„Un alt turneu final ratat, nu ne-am indeplinit obiectivul.…

- Romania a incheiat Campionatul Mondial de handbal feminin pe locul 12, dupa victoria cu Polonia, scor 27-26, și nu va fi prezenta la Jocurile Olimpice. Daca ar fi incheiat turneul final pe locul 10, „tricolorele” ar fi avut biletele pentru Paris in buzunar, pentru ca ar fi fost intr-o grupa mai mult…

- Romania a reușit sa bata naționala Poloniei, scor 27-26, dar a ratat și celalalt obiectiv, calificarea la turneul care i-ar fi putut da șansa sa prinda un „bilet” la Jocurile Olimpice de la Paris. Echipa lui Florentin Pera ar fi trebuit, in primul rand, sa caștige la zece goluri diferența. Nu s-a intamplat…

- Federatiile sportive nationale au transmis in cadrul Forumului de evaluare a potentialului olimpic al COSR, care a avut loc marti, ca isi propun un numar de 13 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, insa Comitetul Olimpic si Sportiv Roman estimeaza ca sportivii romani vor putea cuceri intre…