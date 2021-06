România rurală se modernizează cu poduri spre nicăieri! Situație revoltătoare, în Cluj In comuna Sanmartin, din județul Cluj, au fost demarate trei investiții fara nicio noima. Este vorba despre trei poduri care duc spre nicaieri, ceea ce inseamna ca banii publici au fost aruncați pe fereastra. Situația a fost remarcata de grupul ”Clujul Civic”. ”In weekendul asta am vazut in zona comunei Sanmartin doua investiții fara nicio logica, facute doar sa iasa la numar. E vorba de doua poduri a caror utilitate nu e vazuta nici macar de oamenii carora ar trebui sa le profite cel mai mult”, susțin cei de la Clujul Civic. Podul care da in deal Unul din poduri e in Samboieni și traverseaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

