România, ruptă în bucăţi. Harta celor mai mici salarii Distributia investitiilor straine din ultimii ani a adancit decalajele de salarii dintre judete, astfel ca in Suceava jumatate dintre salariati primesc salariul minim pe economie, in timp ce in Brasov doar unu din patru angajati are salariul minim pe contractul de munca. „Personal, nu cred ca exista salariul minim pe economie in conditiile pietei muncii actuale, pentru ca daca ne uitam la cerere si la oferta, observam ca este o piata a candidatului. Majoritatea angajatorilor ofera un sistem de bonusare care compenseaza veniturile nete de care au nevoie angajatii pentru a avea o viata decenta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „La ora actuala, inclusiv in judetele sarace, nu cred ca un angajat poate sa duca o viata decenta daca primeste salariul minim pe economie. Majoritatea angajatorilor au un sistem de bonusare“.

