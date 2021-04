Stiri pe aceeasi tema

- Testarea elevilor la revenirea in scoala a creat controverse intre Ministerul Educației și Ministerul Sanatații. Cele doua ministere și-au pasat responsabilitatea de la unul la altul, spunand ca nu au baza legala pentru a cumpara testele necesare pentru reinceperea școlilor. Ministrul Educației, Sorin…

- Ministerul Sanatatii nu are baza legala pentru achizitionarea testelor rapide pentru scoli, a afirmat ministrul Vlad Voiculescu, potrivit Agerpres. „Ministerul Sanatatii nu are cadrul normativ pentru a achizitiona teste pentru scoli, de exemplu, sau pentru orice alta unitate in afara de unitatile din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca raportarile de miercuri indica 30 de infectari cu SARS-CoV-2 la elevi si 22 in randul profesorilor. Ministrul sustine ca aceste cifre de incadreaza "in medie".

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24 ca cererea privind vacanta de primavara de o luna a fost facuta de Ministerul Sanatatii si ca deocamdata sunt doar propuneri discutate, nefiind semnat oficial niciun ordin de modificare a structurii anului scolar. Joi, la ora 10.00…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a fost intrebat, sambata…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta controale la centrele de vaccinare. Sunt vizați ce care au sarit randul. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta controale la centrele de vaccinare anti-COVID, dupa ce s-a constatat ca peste 1.000 de persoane care ar fi trebuit sa fie incluse in cea…