Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri, la finalul ședinței privind gestionarea epidemiei de COVID-19, care a avut loc la Cotroceni, ca starea de alerta instituita in Romania nu va mai fi prelungita de la 8 martie. Totodata, președintele a subliniat ca trebuie sa ramanem vigilenți pe mai departe.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, azi, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. Decizia a fost luata dupa o ședința la Cotroceni cu cei responsabili de gestionarea pandemiei. ”Nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea de alerta instituita in Romania. Ministerul Sanatații…

- Președintele Romaniei vine cu vești bune in contextul crizei sanitare. Șeful statului susține ca pandemia este pe o panta descendenta. Cand se va renunța la masca de protecție la noi in țara? Acest anunț este așteptat de luni de zile de cetațeni. ,,Este momentul, deci, sa luam noi decizii legate de…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie 2022, in Romania. Vor fi eliminate și o serie de masuri care au fost in vigoare pana acum. Președintele Romaniei a facut anunțul vineri, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. Decizia a fost luata dupa o ședința la Cotroceni cu cei responsabili de gestionarea pandemiei. „Nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie mers inspre o ridicare a restrictiilor luate in pandemie, astfel incat fiecare cetatean sa devina mai responsabil. El a precizat ca starea de alerta ar putea fi prelungita cu cel putin o luna. Kelemen Hunor a fost intrebat, duminica, de Sebastian…

- Numarul 1 in cadrul PSD-ului, Marcel Ciolacu, a raspuns, luni, unei intrebari de interes pentru foarte mulți romani, in condițiile in care starea de alerta in Romania a fost prelungita de mai multe ori, cel mai recent chiar la inceputul acestei luni, in contextul generat de COVID-19. Mai crede PSD ca…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, joi, o hotarare prin care elimina obligativitatea prezentarii certificatului verde la intrarea in mall-uri. Prin decizia CNSU a fost prelungita starea de alerta pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 7 februarie. De asemenea, certificatul…