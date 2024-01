Stiri pe aceeasi tema

- . S-au efectuat și percheziții domiciliare in Craiova, in cazul acestuia, oamenii legii gasind aproximativ 600 de kilograme de astfel de produse, informeaza Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara-Circumscripția teritoriala Craiova. Potrivit procurorilor, in data de 4 ianuarie s-a…

- Procurorii militari au dispus continuarea urmaririi penale fata de un ofiter din cadrul ISU Dolj, acuzat de deținerea, transportul și comercializarea de materiale pirotehnice. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea materiale pirotehnice, fara drept. In urma perchezitiilor,…

- Grav incident petrecut azi, 3 ianuarie, pe un drum județean. Este vorba despre un copac prabușit pe DJ183, spre Izvoare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența precizeaza ca inițial a cedat un copac putred, prabușit sub greutatea zapezii. In cadere a lovit, rupt și antrenat un alt copac, care…

- Edilul spune ca tragedia ar fi putut fi evitata daca ar fi fost din timp promulgata o lege care sa arate in detaliu indatoririle Inspectoratului pentru Situații de Urgența.De altfel, primarul arata cu degetul spre Raed Arafat care, conform acestuia, incearca sa se disculpe. "De la Colectiv, nu a fost…

- Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, anunța finalizarea implementarii proiectului „Comand – Sincronizarea intervențiilor in situații de urgența in regiunea de granița”, cod proiect HUSKROUA/1901/8.1/0059, implementat in parteneriat cu Departamentul principal al Serviciului de Stat de…

- Un autocar s-a rasturnat, azi dimineata, pe E85, pe raza localitatii Rosiori din comuna Forasti, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.Un barbat de 48 de ani și un adolescent in varsta de 15 ani au fost ranițiPotrivit acestora, in accident sunt sapte persoane implicate, printre…

- Control in Baia Mare al politistilor de imigrari din Maramures. Aceștia, in cooperare cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures si cu politisti din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare – Biroul Ordine Publica au desfasurat ieri o actiune, pe raza de competenta. A fost o…