România, principala piața de desfacere pentru uleiul de floarea soarelui din Ucraina Romania ramane in continuare una dintre principalele destinații pentru exporturile ucrainene de ulei de floarea soarelui. In decembrie 2023, un sfert din livrarile ucrainenilor au ajuns in țara noastra. Exporturile de ulei de floarea soarelui ale Ucrainei au atins in decembrie 2023 aproape 672 000 de tone, in creștere cu 25% fața de luna noiembrie 2023, ceea ce reprezinta cel mai mare volum al livrarilor la extern, incepand cu ianuarie 2022. Mai mult de atat, aceste livrari din decembrie ocupa locul doi intr-un clasament al celor mai mari exporturi in luna decembrie din intreaga istorie a exporturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

