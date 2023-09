România primește gratuit de la SUA încă două avioane militare C-130H Hercules O aeronava militara de transport de tip C-130H2 Hercules a intrat, cu titlu gratuit din partea SUA, in serviciul Forțelor Aeriene Romane, anunța MApN care spune ca Romania va mai primi pana la finalul anului o alta astfel de aeornava. ”O aeronava militara de transport de tip C-130H2 Hercules a intrat, cu titlu gratuit, in […] The post Romania primește gratuit de la SUA inca doua avioane militare C-130H Hercules appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

