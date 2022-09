România, poziție tranșantă în fața Comisiei Europene: scrisoarea comună în care reclamă cel mai scump gaz metan din lume Publicația Politico prezinta detaliile unei scrisori trimise catre Comisia Europeana de mai multe state membre ale UE. In esența, reprezentanții a 13 țari din Uniunea Europeana au semnat un document in care cer rezolvarea unei probleme stringente: prețul platit pentru gazul metan. „Criza energetica (...) provoaca acum presiuni inflaționiste insuportabile care ne lovesc puternic gospodariile și afacerile. Trebuie sa abordam cea mai serioasa problema dintre toate: prețul cu ridicata al gazelor naturale”, scrie in documentul citat de Politico și de portalul cursdeguvernare.ro. Scrisoarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

