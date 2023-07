Stiri pe aceeasi tema

Echipa de fotbal UTA Arad a invins-o pe Corvinul Hunedoara, nou-promovata in liga secunda, cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, in deplasare, intr-un meci amical.

Politehnica Iasi a invins formatia kosovara KF Drita cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, la Bansko, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Bulgaria.

Reprezentativa under 21 a Spaniei s-a calificat, sambata seara, in semifinalele Campionatului Europpean, invingand in sferturi Elvetia, scor 2-1 dupa prelungiri, pe stadionul Giulesti.

Finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Bad Homburg (Germania), dintre perechile Monica Niculescu (Romania)/Eri Hozumi (Japonia) si Lidia Morozova (Belarus)/Ingrid Gamarra Martins (Brazilia), a fost intrerupta, sambata, in primul set, din cauza ploii.

Universitatea Craiova a fost invinsa de campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, cu scorul de 2-0 (1-0), sambata, la Bansko (Bulgaria), intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie.

Georgia U21 - Israel U21 și Spania U21 - Elveția U21, primele doua „sferturi" de la Campionatul European U21 gazduit de Romania și Georgia, se joaca astazi, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. Stadionul Giulești va gazdui cea mai atractiva confruntare a zilei, cea dintre „Furia Roja" și „tineretul"…

Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

Cristi Dulca, selecționerul naționalei de fotbal feminin a Romaniei, a vorbit la GSP LIVE despre duelul dintre Elveția și Romania, din preliminariile EURO 2024. Elveția - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV.