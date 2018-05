Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe ultima poziție intre cele 28 de state membre ale UE in topul digitalizarii, potrivit raportului Comisiei Europene (CE) privind Indicele economiei și societații digitale – DESI 2018. „Progresele inregistrate in ultimul an au fost lente, iar Romania nu a reușit sa recupereze decalajele.…

- La mai mult de un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania mai are destul de asteptat pana sa ajunga la fel de bogata ca restul blocului european. Mai precis, 10 ani, daca pastreaza acelasi ritm de crestere, scrie Bloomberg,

- Europarlamentarul PSD, Razvan Popa, susține intr-un comunicat ca varianta de Buget prezentat azi de Comisia Europeana risca sa imparta Uniunea Europeana pe criterii de dezvoltare. El susține ca reducerea sumelor pentru coeziune și agricultura va dezavantaja țari ca Romania care au o mare nevoie de…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a calificat joi drept "frapanta" diferenta de abordare intre Uniunea Europeana si Romania, sustinand ca Guvernul PSD-ALDE si majoritatea parlamentara adopta in aceste zile doar masuri "impotriva" cetatenilor si care adancesc decalajele din societate.…

- Romania a inregistrat in primul trimestru a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 28,6%, la 28.643 unitati, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 16,4%, la 126.969 de unitati, conferind marcii romanesti o cota de 3%.In perioada ianuarie-martie…

- In opinia economistului-sef al BNR, deficitul mare de cont curent este cel mai ingrijorator criteriu din Tabloul de Bord al Comisiei Europene. "Vestea cea mai grea vine de la un criteriu care nu este depasit si nici nu va fi depasit multi ani de acum incolo. Este vorba de criteriul deficit…

- In calitate de prim-ministru al Guvernului Romaniei, am responsabilitatea sa apelez la toate parghiile legale și morale pentru protejarea și promovarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația puterilor in stat, independența justiției și in care sunt garantate drepturile și libertațile…

- Combinatul siderurgic din Galați ar putea fi vandut de compania ArcelorMittal. Tranzacția ar putea avea loc pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa. Grupul ArcelorMittal vrea sa achizitioneze cel mai mare mare combinat din Europa, dar Uniunea Europeana i-ar putea impune sa…