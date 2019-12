România pierde definitiv investiția Volkswagen de 1,3 mld. euro din estul Europei. Unde își face fabrică producătorul auto german Romania pierde definitiv investiția Volkswagen de 1,3 mld. euro din estul Europei. Unde iși face fabrica producatorul auto german Volkswagen AG nu ia in considerare alte tari in afara de Turcia pentru noua sa fabrica multibrand, evaluata la 1,3 miliarde de euro, au declarat oentru Automobilwoche surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Decizia privind construirea uzinei din Turcia este încă în aşteptare şi nu va fi luată până în februarie. Nu sunt luate în considerare alte ţări în afară de Turcia, susţin sursele,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

