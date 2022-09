Stiri pe aceeasi tema

- Doar 1% dintre romanii cu varste intre 25 si 64 de ani au urmat cursuri de dezvoltare personala sau profesionala, dupa finalizarea studiilor, de doua ori mai putin decat bulgarii si de noua ori sub media europeana, arata datele Eurostat incluse intr-o analiza realizata de o companie specializata in…

- Prețul painii a crescut cu 18% in Uniunea Europeana in ultimul an. Ungaria este cea mai afectata, cu o creștere a prețurilor de 66% intr-un an. Romania se afla pe locul 10, cu o creștere de peste 20%.

- Romania, printre țarile din Uniunea Europeana cu cele mai mari creșteri ale costului cu mana de lucru in a doua jumatate a anului. Datele Eurostat Romania, printre țarile din Uniunea Europeana cu cele mai mari creșteri ale costului cu mana de lucru in a doua jumatate a anului. Datele Eurostat In trimestrul…

- Cei mai mulți romani nu sunt interesați de planificarea cheltuielilor pe termen lung sau de un plan de rezerva pentru cazuri neprevazute. Arata un studiu realizat de Aegon, o companie de asigurari din Olanda, prezenta și in Romania.

- S.C. CELILAD S.R.L., cu sediul social in Localitatea Radauți, Str. Habitat nr. 1, județul Suceava, Romania, anunța finalizarea activitaților proiectului "Creșterea competitivitații și diversificarea producției la CELILAD SRL ", Cod SMIS 112440, cofinanțat de Uniunea Europeana prin REGIO ...

- Alocarile bugetare pentru cercetare-dezvoltare in Uniunea Europeana s-au situat la 244 de euro pe persoana in 2021, in crestere cu 33% comparativ cu 2011, insa Romania este pe ultimul loc in randul statelor membre cu doar 19 euro pe persoana, un plus de 8,5% comparativ cu 17,5 euro

- O criza grava in Italia amenința Uniunea Europeana, aflata in prezent sub presiunea razboiului din Ucraina, a penuriei de energie și a inflației. Ultimul lucru de care Europa are nevoie in acest moment este instabilitatea la Roma, cu consecințele binecuno