România, pe prima poziţie la Olimpiada Europeană de Geografie. Elevii au adus în țară 8 medalii Doua echipe, una de seniori si alta de juniori, au reusit sa urce Romania pe prima pozitie in calsamentul pe tari la Olimpiada Europeana de Geografie. La aceasta competitie au fost obtinute patru medalii de aur, trei de argint si una de bronz, transmite News.ro. ”Romania s-a situat pe prima pozitie in clasamentul pe tari la Olimpiada Europeana de Geografie! Tara noastra a fost reprezentata de doua echipe, seniori si juniori, fiecare alcatuita din cate 4 elevi, toti obtinand medalii. Lotul Romaniei aduce acasa patru medalii de aur, trei medalii de argint si una de bronz”, a anuntat Ministerul Educatiei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

