- Turneul 3 preolimpic de calificare la JO de la Tokyo in care va evolua echipa feminina a Romaniei va avea loc in Muntenegru, a anuntat, vineri, Federatia Internationala de Handbal.Romania, Norvegia, Coreea de Nord si Muntenegru vor participa la acest turneu, care va avea loc intre 20 si 22…

- Consumatorii și firmele vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere, care asigura perceperea acelorlași comisioane ca acelea aplicate plaților interne pentru plațile efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro, informeaza Comisia Europeana, potrivit…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care a avut loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Romancele s-au calificat in grupele principale, insa au terminat ultimele…

- Forajele de mica si medie adancime sunt un serviciu complex prin numeroasele operatiuni pe care le inglobeaza. Pentru a crea puturi rezistente si eficiente totodata, intocmai dupa cum fiecare isi doreste, firmele active pe piata de profil din Romania ar trebui sa fie recomandate de profesionalism si…

- Luni s-au jucat meciuri doar in grupa principala I, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Romania va evolua marti, de la ora 13.30, cu Suedia, potrivit news.ro.Rezultatele inregistrate in partidele de luni sunt: Germania – Serbia 28-29, Danemarca – Olanda 27-24 si Coreea de…

- In Index of Economic Freedom 2019, Noua Zeelanda e pe locul 3 (in categoria free). Olanda e pe locul 13, Danemarca pe 14, Suedia pe 19, Finlanda pe 20 si Norvegia pe 26. Toate intra in categoria mostly free. Romania e pe locul 42, in categoria moderately free. In Corruption Perception Index 2018, Danemarca…

- Duminica s-au jucat primele partide in grupele principale, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania a pierdut cu campioana olimpica en-titre, Rusia, si a ratat astfel orice sansa de a mai spera la medalii, potrivit news.ro.Rezultatele complete de duminica sunt: Grupa I – Serbia –…

- Franța, campioana mondiala și europeana, invinsa de Danemarca, nu prinde primele 12 locuri! Olanda a revenit cu Norvegia de la -4. Rusia și Spania, singurele echipe cu punctaj maxim in grupa. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin…