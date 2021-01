România, pe locul 3 în topul țărilor în care să fii nomad digital În ultimii ani, conceptul de lucru la distanța a devenit o realitate cotidiana, pe masura ce tehnologiile s-au îmbunatațit și acceptarea în mediul corporatist a devenit mai frecventa. Acest lucru a fost exacerbat doar de pandemia de COVID-19 și de obligativitatea muncii de acasa impusa de multe țari din întreaga lume, scrie Forbes, citat de Rador.

Odata cu vaccinarile care încep sa se desfașoare la nivel global și cu speranța unei mai mari libertați de mișcare în curând, nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a îmbrațișa viața ca un nomad…

Sursa articol: hotnews.ro

