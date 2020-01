Stiri pe aceeasi tema

- O destinație turistica din Romania a fost inclusa in topul celor 52 de locuri de vizitat in 2020, realizat de publicația New York Times. „Alpii Transilvaniei”, locul pe care prințul Charles l-a numit „o comoara de neprețuit”, este promovat alaturi de destinații precum Bolivia, Washington, Paso Roble…

- Lista este publicata anual, fiind intocmita pe baza sondarii jurnalistilor de calatorie, a calatorilor cu experienta si a profesionistilor din industrie, care au fost intrebati: "De ce acest loc, in acest an?". "Pentru a experimenta o bucata de salbaticie reala fara sa fie nevoie sa mergeti pana la…

- In aceasta saptamana, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures anunta ca in judet exista disponibile 293 locuri de munca vacante. Oferta este una variata si cuprinde posturi in mai multe domenii. Lista locurilor de munca disponibile poate fi consultata mai jos. Clic pentru a vizualiza…

- In discursul sau Excelenta Sa a subliniat faptul ca limba germana ca limba straina are o importanta deosebita in Romania si ca constituie un plus relevant in portofoliul personal. De asemenea a punctat importanta participarii numeroase a tinerilor la alegerile europarlamentare, intrucat soarta Europei…

- Romanca Maria Luciana Axente a fost inclusa pe lista celor 30 de „guru ai inteligenței artificiale” (AI) din Europa, intocmita de Sifted, o publicație online britanica, dedicata startup-urilor și tehnologiei și susținuta de Financial Times, informeaza startupcafe.ro. ”Star Trek și Star Wars au fost…

- Ilan Laufer, fost ministru, a anunțat ca in 2020 o delegație de oameni de afaceri din Romania vor merge in SUA in ceea ce se anunța a fi ”cea mai mare și importanta misiune economica romaneasca care a vizitat SUA pana in prezent”. Urmatorul pas e ca la mijlocul anului viitor ”cea mai mare si solida…

- Unul dintre proiectele majore vizeaza procedura de organizare a licitatiei pentru spectru 5G, scrie Agerpres. Pe acest subiect, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca anul acesta nu se va organiza licitatia pentru licentele…

- Franța a decis sa il propuna pe Thierry Breton, directorul general al grupului Atos, pentru funcția de comisar european pentru Industrie, dupa ce propunerea anterioara, Sylvie Goulard, a fost respinsa de Parlamentul European, a anunțat Administrația Prezidențiala, citata de Euronews si Mediafax.Breton,…