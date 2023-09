Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa miercuri, la Haga, in fata Curtii Internationale de Justitie, in calitate de stat intervenient, la pledoariile orale in cazul initiat de Ucraina impotriva Rusiei privind acuzatii de genocid, in temeiul Conventiei privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid.

- Rusia ar putea analiza retragerea de sub jurisdicția Curții Internaționale de Justiție, care demareaza audieri cu privire la cererea Ucrainei impotriva Rusiei, daca instanța urmeaza exemplul Kievului și ia o decizie politizata, a declarat vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosaciov,…

- Legat de incidentul de miercuri privind noile fragmente de drona, Ministerul Afacerilor Externe reitereaza protestul ferm fata de violarea, din nou, a spatiului aerian al Romaniei. MAE il va convoca de urgenta pe seful misiunii diplomatice a Federatiei Ruse, informeaza un comunicat. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul de Afacerilor Externe (MAE) a anunțat miercuri, 13 septembrie, intr-un comunicat de presa, ca il va convoca de urgența pe ambasadorul rus in țara noastra, dupa ce noi fragmente ale unei drone similare celor folosite de armata rusa au fost gasite in județul Tulcea.De asemenea, MAE anunța ca…

- Ministerul Apararii Naționale susține ca „nu rezulta, la acest moment, posibilitatea unor amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei”, totul dupa ce Federația Rusa a bombardat in zona Odesa.„Cu privire la situația de securitate din regiunea Marii…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene il va convoca, in regim de urgența, pe șeful misiunii diplomatice al Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, solicitandu-i explicații. Masura vine dupa ce Vladimir Salido, șeful administrației ruse in regiunea Herson, Ucraina, a amenințat…