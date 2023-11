Stiri pe aceeasi tema

- CAMPIONI EUROPENI… “European & Asia Kempo Championship 2023”, din Antalya, Turcia, s-a desfașurat in perioada 8-14 octombrie a.c. Clubul Sportiv Wazary Dojo Barlad a reprezentat Romania și nu in ultimul rand, orașul Barlad cu patru sportivi conduși de sensei Alexandru Lucian Rotaru. Rezultatele au fost…

- Romania participa miercuri, la Haga, in fata Curtii Internationale de Justitie, in calitate de stat intervenient, la pledoariile orale in cazul initiat de Ucraina impotriva Rusiei privind acuzatii de genocid, in temeiul Conventiei privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid.

- Adesea am intalnit opinia ca fotbalul este un joc simplu, care poate fi invațat in cateva minute. Exista impresia ca fotbalul e static și nu se schimba. Și opinia, și impresia - sunt greșite. Fotbalul a evoluat permanent in paralel cu evoluția oamenilor. Evoluția cunoștințelor oamenilor și progresul…

- In clasamentul pe natiuni la Campionatul Balcanic Izmir 2023, Romania a ocupat locul doi, dupa Turcia si inaintea Greciei. Romania a participat cu succes la Campionatul Balcanic de atletism rezervat veteranilor, intrecere care s a desfasurat in Turcia, la Izmir. Lotul tricolor a fost compus din 54 de…

- Dupa cele 3 medalii obținute sambata, Romania mai are șansa azi la noi medalii la Campionatul Mondial de Canotaj, de la Belgrad. Delegația „tricolora” participa in 4 finale, dintre care 3 pentru medalii. Sportivii romani intra in concurs del a ora 12:30, cand Florin Arteni și Ciprian Tudosa vor participa…

- FRF a anunțat lotul echipei naționale U21 a Romaniei pentru meciul cu Albania, programat pe 12 septembrie, prima partida pentru tinerii „tricolori” in preliminariile EURO 2025. Romania U21 face parte din grupa E, alaturi de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. Cu un selecționer nou, Daniel…

- Campionatele Mondiale debuteaza sambata, la Budapesta, avand la start numeroase vedete din lumea acestui sport și șaisprezece atleți din Romania. Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise de Eurosport Intrecerea mondiala in aer liber este gazduita in acest an pentru prima oara de Ungaria. Pentru…

- Romania participa incepand de sambata la Campionatul Mondial de Atletism Budapesta 2023, un eveniment sportiv considerat al treilea ca marime la nivel mondial, dupa Jocurile Olimpice și Cupa Mondiala de fotbal, și care se va desfașura in capitala Ungariei