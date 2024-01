Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca Romania oprește plata contribuției la agenția ONU pentru refugiatii palestinieni, dupa acuzațiile de implicare a unor angajati in atacurile Hamas din 7 octombrie, din Israel.

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) transmite luni, 29 ianuarie, printr-un comunicat, ca deocamdata nu va iniția noi contribuții catre UNRWA, agenția ONU unde mai mulți angajați au fost acuzați de implicare in atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie. Duminica, MAE anunțase ca nu a luat…

- Ministerul de Externe a transmis ca este ingrijorat cu privire la acuzațiile de implicare a 12 angajati ai Agenției ONU pentru refugiați in atacurile Hamas din 7 octombrie, din Israel. Totuși, Guvernul menține finantarea, contribuția voluntara de 200.000 de euro.

- Ministerul de Externe roman (MAE) a transmis duminica, intr-o postare pe platforma X (fost Twitter), ca acuzațiile aduse celor 12 angajați ONU, de implicare in acțiunile teroriste ale Hamas, impun „o ancheta amanunțita”, in disonanța fața de pozițiile SUA și a altor state europene care au decis deja…

- Noua dintre cei 12 angajați ai Agenției Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrari pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA), acuzați de Israel de implicare in atacul mortal comis de Hamas pe 7 octombrie, au fost concediati, altul a fost ucis, iar identitatea altor doi este „in curs de clarificare”, a declarat…

- Opt tari au suspendat toate finantarile viitoare catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), dupa acuzatiile de vineri ca unii angajatii ar fi putut fi implicati in atacul sangeros al Hamas pe teritoriul israelian din 7 octombrie.

- Premierul Marcel Ciolacu ajunge miercuri in Egipt, acesta urmand sa ii intalneasca pe refugiatii romani din Fasia Gaza care se intorc in tara si sa revina in Romania cu ei, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro. Deplasarea premierului Marcel Ciolacu in Egipt nu a fost anuntata oficial. De…

- Cetatenii palestinieni care locuiesc in Romania, dar si romani cunoscuti drept sustinatori ai Palestinei care au protestat impotriva razboiului declarat de Israel gruparii teroriste Hamas au fost chemati la Politie, in ultima perioada, ori au primit vizite sau telefoane din partea unor politisti. Ofițerii…