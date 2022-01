România ocupă primul loc în topul celor mai stresante țări pentru șoferii începători Romania se afla pe locul 1 in topul tarilor cele mai stresante pentru soferii incepatori, conform unui studiu realizat la nivel global de o platforma didactica. Drumurile prea inguste, aglomeratia si agresivitatea soferilor in trafic sunt motivele pentru care atat cei care invata sa conduca, cat si cei care abia si-au luat permisul, trec zilnic prin momente de stres intens la volan. In Romania sunt cele mai stresante conditii pentru soferii incepatori si pentru cei care invata sa sofeze. Conform studiului, scorul cel mai mic, de doar 4,8 din 10, a fost obtinut de Romania, urmata apoi indeaproape… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

