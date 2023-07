Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la o intalnire informala cu liderii din Franta, Germania, Regatul Tarilor de Jos, Suedia, Spania, Belgia, Italia, Portugalia si Polonia, care a vizat "demararea unei reflectii strategice pentru a face UE mai puternica prin stimularea extinderii"."Am…

- Inaintea Jocurilor Europene de la Cracovia, baieții și fetele din loturile naționale de seniori de tenis de masa s-au relaxat activ pe digul din Portul Constanța. Cei opt sportivi care fac parte din lotul „tricolor” de tenis de masa, Eliza Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Ovidiu…

- CS Municipal Arad va fi reprezentat de o jucatoare la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori (U15 și U19) de la Gliwice, Polonia,... The post Campionatele Mondiale de tenis de masa juniori vor avea o aradeanca la start appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Samsung si-a extins programul de reparatii acasa si in Europa, dupa disponibilitatea sa in Coreea de Sud si SUA. Posesorii de telefoane Galaxy S20, S21 si S22 isi pot inlocui acasa ecranul si alte componente. Programul este disponibil in Marea Britanie si alte cateva tari europene, dupa lansarea din…

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- In ultimii doi ani, FINS a finanțat peste 200 de studenți din Europa, iar anul acesta este previzionata o creștere de cel puțin 50% a cererilor de finanțare. Valoarea totala a creditelor de studii acordata de FINS pana in prezent a ajuns la 4.000.000 EUR. Cererile de finanțare vin in proporție de 65%…