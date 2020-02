Stiri pe aceeasi tema

- O tara cu doua anotimpuri. La munte e un peisaj autentic de iarna. A nins mult in ultimele zile, iar in unele zone stratul de zapada depaseste un metru. Statiunile au fost pline de turisti, unii veniti de la sute de kilometri sa se bucure totusi de iarna. De sambata, vacantele la munte sunt mai […]…

- Iarna loveste Romania! Vezi ce ne așteapta de Boboteaza! Zonele in care frigul va face ravagii Iarna loveste Romania. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor, iar ninsoarea, viscol la munte, precipitatiile mixte si poleiul se vor semnala in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM)…

- Iarna mult asteptata de turisti a venit deja la munte, dar va pune stapanire si pe mare parte din tara. la Balea Lac, stratul de zapada masoara peste 90 de centimetri, iar in statiunile Ranca si Arieseni este iarna in toata regula. De azi-noapte, un val de aer polar a acoperit Romania. 18 judete se…

- Iarna și-a intrat in drepturi in anumite locuri din Romania. Mai multe județe sunt, inca de joi, sub cod galben de ninsori și de viscol, iar acesta ramane in continuare in vigoare, pana sambata dimineața. La munte, a nins și va mai ninge in continuare, adaugand stratului de zapada, de 20 de centimetri,…

- Iarna s-a instalat in Muntii Bucegi, in zona, la altitudini mai mari de 1500 de metri, stratul de zapada masoara deja peste jumatate de metru. A inceput sa ninga si pe Valea Prahovei, astfel ca utilajele de deszapezire intervin vineri seara cu material antiderapant.

- Ziarul Unirea VIDEO| A venit iarna in Romania. Locul unde stratul de zapada a atins 22 de centimetri A venit iarna in Romania. Locul unde stratul de zapada a atins 22 de centimetri Cel mai mare strat de zapada din tara, de 22 de centimetri, a fost masurat vineri dimineata, la statia meteo de la Balea…

- Cel mai mare strat de zapada din tara, de 22 de centimetri, a fost masurat vineri dimineata, la statia meteo de la Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine, in muntii Fagaras, potrivit hartii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), informeaza Agerpres.Meteorologii de…

- Iarna s-a instalat in Munții Bucegi, in zona stratul de zapada ajungand deja la mai mulți centimetri, iar vantul bate foarte puternic. Salvamontiștii din Bușteni atrag atenția turiștilor sa nu se aventureze pe munte, potrivit Mediafax.Șeful Salvamot Bușteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, ca…