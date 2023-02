Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Cristian Tentea și Ciprian Nicolae Daroczi au obținut medalia de aur in Cupa Europei la proba de bob 2 persoane masculin. Sportivii și-au adjudecat aurul și in cadrul Campionatului European de juniori Under-26, anunța Federația Romana de Bob și Sanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat optimist in privința aderarii Romaniei la Spațiul Schengen și susține ca va gasi soluții. „Sunt optimist ca vom gasi soluții pentru aceasta problema Schengen , dar n-aș vrea sa ne legam de o anumita data. Pentru mine, pentru Romania și pentru romani este important…

- Gianluca Vialli a murit la varsta de 58 de ani dupa o lupta de cinci cu cancerul la pancreas. Fostul mare atacant italian era internat la Londra. Gianluca Vialli a jucat 59 de meciuri la naționala Italiei și a marcat 16 goluri. Cu el in echipa, Italia a caștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial…

- "Cele mai importante evenimente din acest an sunt, fara indoiala, calificarea echipei nationale de rugby la Cupa Mondiala din Franta, practic prezenta intre cele mai bune echipe din lume, si revenirea, dupa multe discutii si demersuri, a Stadionului National de Rugby Arcul de Triumf inapoi la Federatia…

- David Popovici este la un pas de a caștiga titlul de cel mai bun sportiv al anului. In numai un an, sportivul a caștigat un numar impresionant de medalii. In numai un an, David Popovici a caștigat 14 medalii caștigate, 11 dintre ele sunt de aur, 3 de argint. Ultima medalie caștigata a fost argintul…

- Cristian Oprean, șeful delegației aflate in Qatar, este acuzat ca a vandut biletele instituției la suprapreț.Televiziunea a fost atenționata de un roman care nu a reușit sa intre la meci. Șeful Departamentului de Achiziții din cadrul Redacției Sport, Cristian Oprean se afla in Qatar de la inceputul…

- Din cauza respingerii intrarii Romaniei in Spațiul Schengen, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, l-a chemat in țara pe Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Austria. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, avand in vedere pozitia Austriei de a vota negativ Decizia privind aderarea Romaniei…

- Pugilistul mexican Canelo Alvarez i-a transmis, luni, un mesaj dur argentinianului Lionel Messi. Alvarez s-a simțit ofensat de un videoclip din vestiar care il arata pe atacantul argentinian dand pe jos tricoul mexican dupa victoria echipei sale la Campionatul Mondial impotriva Mexicului. „L-ati vazut…