România nu are deocamdată teste pentru depistarea virusului ucigaș din China. Avertismentele OMS pentru spitalele din lume Romanii nu au deocamdata acces la teste pentru depistarea virusului care a dus la moartea a șase persoane in China. Acestea ar putea deveni in curand disponibile și la noi, spun experții, deși nu a fost anunțata nici o data la care s-ar putea intampla acest lucru. Deși experții susțin ca șansele ca acesta sa

Sursa articol si foto: alba24.ro

- In curand romanii vor beneficia de teste pentru depistarea virusului care a dus la moartea a șase persoane in China. Deși experții susțin ca șansele ca acesta sa fie transmis in Romania sunt mici, nu exclud masuri de precauție.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, dr. Alexandru Rafila, a anunțat marți ca in curand vor aparea și in Romania teste rapide care sa depisteze virusul gripal care a dus la decesul a șase persoane, in China.

- Organizatia Mondiala a Sanatatiia convocat, pentru astazi, o intalnire de urgenta a unei comisii de experti, pentru a analiza daca epidemia cu coronavirusul care provoaca pneumonie din China reprezinta o urgenta internationala. Expertii din Comisia Nationala pentru Sanatate din China au confirmat transmiterea…

- O forma misterioasa de pneumonie care s-a raspandit in metropola chineza Wuhan, din centrul Chinei, ar putea fi cauzata de un nou tip de coronavirus, au informat joi media chineze, preluate de DPA. Expertii care au analizat secventa genomului virusului au ajuns la concluzia preliminara…

