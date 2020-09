Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana extinde domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor si a furnizorilor de portofele digitale, in incercarea de a preveni spalarea banilor, dupa ce fenomenul a atins cote ingrijoratoare la nivel mondial.

- Polonia vrea sa accelereze renuntarea la carbune si are in vedere cheltuieli de miliarde de dolari pentru a investi in energia regenerabila si nucleara, in vederea rezolvarii dificultatilor provocate de schimbarile climatice si asigurarea unor surse stabile de alimentare cu energie, a anuntat luni…

- ​Startup-uri din 10 țari central și est-europene, inclusiv România, pot obține finanțari de capital de risc de 250.000-1 milion de dolari, dintr-un fond de investiții susținut de Uniunea Europeana. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Bugetul Ministerului Agriculturii marit cu 3,44 miliarde lei la rectificare Foto: Arhiva. Rectificarea bugetara adoptata de guvern ofera toate resursele financiare pentru ca România sa treaca cu bine peste actuala criza, care este una fara precedent, a declarat Ministrului Agriculturii,…

- Intre 500.000 și 700.000 de angajați ar putea beneficia de pe urma programului de munca flexibil „Kurzarbeit” in urmatoarele 6 luni de zile, a declarat Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germana. Acesta adauga ca impactul financiar ar fi de aproximativ 2,5 miliarde…

- Ziarul Unirea Aproape 80 de miliarde de euro pentru proiectele europene, suma IMPRESIONANTA, obținuta de Romania de la UE: Anunțul președintelui Iohannis 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene, o suma impresionanta obținuta de Romania de la Uniunea Europeana, a declarat președintele Klaus…

- "Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de accesa bani suplimentari fata de fondurile europene la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie:…

- Romania va investi 2,5 miliarde de euro pentru reabilitarea intregii infrastructuri de irigatii, din cele 33 de miliarde de euro care vin de la Uniunea Europeana, a anuntat Adrian Oros, ministrul Agriculturii, adaugand ca peste 1,2 milioane de hectare sunt afectate de seceta.